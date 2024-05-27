Мухаметшин победил на праймериз «Единой России»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин стал победителем праймериз «Единой России», набрав 88 тысяч голосов. На втором месте оказалась уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская с 72 тысячами голосов, а третье место занял герой России Расим Баксиков, получивший 63 тысячи голосов.

Онлайн-голосование проходило с 20 по 26 мая, в котором приняли участие более 170 тысяч жителей Татарстана.

Победители праймериз будут представлять партию на предстоящих выборах в Госсовет РТ VII созыва. В первую десятку вошли заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, депутат Госсовета и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, глава Аксубаевского района Камиль Гилманов и депутат Госсовета, благотворитель Владимир Вавилов.