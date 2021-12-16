Мухаметшин: трагедия в 175-й казанской гимназии — недоработка Министерства молодежи

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что трагедия в 175-й казанской гимназии — недоработка Министерства молодежи, общественных организаций и «Единой России». Об этом он сказал на заседании высшего совета общественного движения «Татарстан — Новый век» в Доме дружбы народов РТ.

«Хочу сказать, что это наша недоглядка, наша с вами недоработка. Надо с молодежью работать, в школах, знать и чувствовать, чем дышит каждый ученик, какова семья, родители», — сообщил Мухаметшин.

Он добавил, что трагедия «потребовала от парламента решительных мер». Сейчас в Госсовете образованы четыре рабочие группы по совершенствованию надзора в сфере оборота гражданского оружия, контроля за оборотом наркотиков и запрещенной информации в соцсетях.

Кроме того, было направлено три обращения в адрес Михаила Мишустина и Вячеслава Володина. Суть обращений заключалась в том, чтобы нельзя было так спокойно, свободно покупать молодым людям такое смертностное оружие.

«Не буду останавливаться на этом, но наша законодательная инициатива воспринята, поддержана», — подытожил спикер.

Напомним, что утром 11 мая вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате взрыва и стрельбы погибли девять человек, 32 пострадали.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Галявиева, напавшего на казанскую гимназию, вернули в столицу Татарстана. Ранее он находился на экспертизе в Москве и Питере, которая признала его вменяемым.