Мужчина из Суровки осуждён за нетрезвое вождение и лишён автомобиля

Суд в Тукаевском районе РТ вынес приговор 70-летнему жителю деревни Суровка за свободное вождение в алкогольном состоянии. Мужчина был признан виновным по статье 264.1 УК РФ за управление автомобилем, несмотря на ранее наложенные на него административные штрафы за аналогичное правонарушение.

Инцидент произошёл 9 октября 2024 года, когда водитель управляя Toyota RAV4, был остановлен полицией на улице Чехова для проверки документов. В ходе медицинского осмотра стало ясно, что водитель находился в состоянии опьянения, и его отстранили от управления транспортным средством.

Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Учитывая это обстоятельство, суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ и лишил права управления автомобилем на срок два года. В дополнение, автомобиль был конфискован и передан в государственное имущество.

На данный момент приговор пока не вступил в законную силу.