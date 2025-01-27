Мужчина осужден на почти 10 лет за убийство друга топором в Казани

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Республика
27 января 2025  17:41

41-летний житель Казани был признан виновным в убийстве, согласно статье «Убийство». Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда обвиняемый, находясь в своем доме на территории СНТ «Волга», вступил в конфликт с 58-летним знакомым, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил своего собеседника топором по голове, от чего тот скончался на месте происшествия. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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