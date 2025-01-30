Музей Спасской башни в Казани будет закрыт с 3 по 17 февраля

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Город
30 января 2025  13:13

Как сообщается на официальном сайте Казанского Кремля, в период с 3 по 17 февраля 2025 года, Музей Спасской башни будет закрыт для посетителей. По 2 февраля все желающие могут успеть посетить его согласно штатному расписанию.

Как сообщила руководитель отдела маркетинга и пресс-службы музея-заповедника Диана Сяфукова «Татар-информу», приостановка в работе музея связана с подготовкой к летнему туристическому сезону. Подобные плановые работы проводят практически во всех музеях, добавила она.

Напомним, что выставочная площадка на Спасской башне Казанского Кремля была открыта после реконструкции в 2023 году.

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Музей Спасской башни в Казани будет закрыт с 3 по 17 февраля
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