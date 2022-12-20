 Музеи Татарстана продлили акцию по бесплатному входу для детей до конца новогодних каникул
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Музеи Татарстана продлили акцию по бесплатному входу для детей до конца новогодних каникул

Ребенок и его сопровождающий смогут бесплатно посетить музею по 8 января.

Республика
20 декабря 2022  11:20
Автор:
Дамира Хайрулина

Ряд государственных музеев Республики Татарстан продлил акцию по бесплатному входу для детей до 18 лет при сопровождении взрослого по 8 января 2023 года. Об этом сообщила сегодня в ходе брифинга министр культуры республики Ирада Аюпова.

«Хотела бы напомнить, что у нас до конца года действует акция, дающая право бесплатного посещения музеев посетителям с детьми. Но нового года один сопровождающий на группу детей проходит бесплатно. Ряд музеев решили продлить акцию на весь период зимних каникул», - сообщила она.

Аюпова сообщила, что список музеев, присоединившихся к акции будет размещен  в соцсетях Минкульта РТ.

По словам Аюповой, в государственных музеях в дни зимних каникул запланировано более 100 мероприятий.

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