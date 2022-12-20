Музеи Татарстана продлили акцию по бесплатному входу для детей до конца новогодних каникул

Ряд государственных музеев Республики Татарстан продлил акцию по бесплатному входу для детей до 18 лет при сопровождении взрослого по 8 января 2023 года. Об этом сообщила сегодня в ходе брифинга министр культуры республики Ирада Аюпова.

«Хотела бы напомнить, что у нас до конца года действует акция, дающая право бесплатного посещения музеев посетителям с детьми. Но нового года один сопровождающий на группу детей проходит бесплатно. Ряд музеев решили продлить акцию на весь период зимних каникул», - сообщила она.

Аюпова сообщила, что список музеев, присоединившихся к акции будет размещен в соцсетях Минкульта РТ.

По словам Аюповой, в государственных музеях в дни зимних каникул запланировано более 100 мероприятий.