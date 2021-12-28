 Музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные турисы
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Музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные турисы

Юбилейных гостей из Санкт-Петербурга встретили подарками. 

Истории
28 декабря 2021  18:06
Автор:
Эдуард Салихов

Вчера, 27 декабря, музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные туристы. Юбилейных гостей из Санкт-Петербурга встретили подарками. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Две девушки приехали в Казань впервые и решили осмотреть достопримечательности города. На территории музея-заповедника их встретили экскурсовод и специалисты визит-центра и вручили подарки. 

 

Фото: © сайт музея-заповедника «Казанский Кремль»

Ранее «КВ» сообщали, что в музее-заповеднике «Казанский Кремль» установили тактильные экспонаты для незрячих. До конца года в музее появятся еще 35 таких экспонатов.

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