Музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные турисы

Вчера, 27 декабря, музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные туристы. Юбилейных гостей из Санкт-Петербурга встретили подарками. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Две девушки приехали в Казань впервые и решили осмотреть достопримечательности города. На территории музея-заповедника их встретили экскурсовод и специалисты визит-центра и вручили подарки.

Фото: © сайт музея-заповедника «Казанский Кремль»

Ранее «КВ» сообщали, что в музее-заповеднике «Казанский Кремль» установили тактильные экспонаты для незрячих. До конца года в музее появятся еще 35 таких экспонатов.