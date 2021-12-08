МВД Татарстана начало проверку после информации о домогательствах мужчины к 13-летней девочке

МВД по Республике Татарстан начало проверку после информации о домогательствах взрослого мужчины 13-летней девочки, сообщает ГТРК «Татарстан».

Мать ребенка, обратившись в полицию, рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что к ее несовершеннолетней дочери подошел молодой человек в темной одежде. На вид взрослый мужчина начал трогать 13-летнюю девочку руками и предложил интимную близость за деньги.

По свидетельствам матери, неизвестный мужчина домогался до девочки около ЖК «Арт Сити» в Казани.