 МВД Татарстана начало проверку после информации о домогательствах мужчины к 13-летней девочке
news_header_top_970_100

МВД Татарстана начало проверку после информации о домогательствах мужчины к 13-летней девочке

По словам матери девочки, мужчина трогал несовершеннолетнюю руками и предлагал интимную близость за деньги.

Город
8 декабря 2021  10:15
Автор:
Ольга Ильина

МВД по Республике Татарстан начало проверку после информации о домогательствах взрослого мужчины 13-летней девочки, сообщает ГТРК «Татарстан».

Мать ребенка, обратившись в полицию, рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что к ее несовершеннолетней дочери подошел молодой человек в темной одежде. На вид взрослый мужчина начал трогать 13-летнюю девочку руками и предложил интимную близость за деньги.

По свидетельствам матери, неизвестный мужчина домогался до девочки около ЖК «Арт Сити» в Казани.

Новости
В Татарстане зарегистрировали 193 новых случая COVID-19
В Казани из-за метели образовались 10-балльные пробки
Участники «Школы фермера» изучили успешный опыт коневодов Татарстана
Аргентина заинтересовалась производством «КАМАЗов» в своей стране
В Казани будут убирать снег 266 единиц спецтехники и 500 рабочих
Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей
В Татарстане задержали водителя, чуть не сбившего с ног инспектора ГИБДД
В музыкальную школу Казани закупят инструменты за 6,6 млн рублей