«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани

На XI сессии Казанской городской думы подвели итоги Года родных языков, замруководителя исполкома Гузель Сагитова рассказала о мероприятиях, которые прошли в этом году в городе, а Ильсур Метшин призвал и дальше поддерживать межнациональные и межконфессиональные отношения.

«Наша республика и Казань, в частности, — сосредоточие множества народов, языков и религий»

Гузель Сагитова напомнила, что Год родных языков и народного единства был объявлен Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, что является еще одним подтверждением тому, какое огромное значение у нас придается поддержанию межнационального и межконфессионального согласия.

«Наша республика и Казань, в частности, — сосредоточие множества народов, языков и религий. В Казани проживают представители более 115 национальностей. Мы стараемся создать возможности для удовлетворения этнокультурных потребностей каждой из них», — сказала Сагитова.

Она добавила, что Исполнительный комитет Казани на постоянной основе оказывает

содействие религиозным и общественным организациям в проведении культурно просветительских и благотворительных программ, способствующих межконфессиональному взаимопониманию и согласию.

Это, в частности, празднование Ураза-байрама, Курбан-байрама, Рождества Христова, Пасхи, Крещения, это крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери, другие значимые праздники — такие, как Масленица, Науруз и Сабантуй.

Духовно просветительский центр и съезд жен раввинов

Сагитова рассказала, что в январе этого года состоялось открытие духовно-просветительского центра дошкольного образования «Росток» при православной гимназии имени святителя Гурия Казанского. Педагоги этого центра работают по программе «Русская классическая школа», в соответствии с традициями педагога Константина Ушинского.

«В октябре 2021 года в Национальной Библиотеке состоялся первый съезд ребецен (жен раввинов). Съезд длился 4 дня. В нем приняли участие жены раввинов из десятков городов России. Съезд проводился в целях обмена опытом между многодетными матерями, которые помимо воспитания подрастающего поколения занимаются социально значимой деятельностью, являющейся примером служения обществу и поддержания его нравственных основ», — сказала она.

«О чем поют деревья?» и «Поезд родных языков»

Спикер подчеркнула, что будущий год также ознаменуется масштабным событием — на 2022 год по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина запланировано празднование 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.

«Безусловно, о всех событиях рассказать в рамках доклада невозможно. Год родных языков и народного единства дал новый импульс сохранению и укреплению культурных и языковых традиций. В течение всего года мы проводили встречи и консультации с общественниками и экспертами. Их вопросы и идеи подтолкнули нас ко многим проектам, которые мы осуществили совместно с горожанами. Специально для реализации новых масштабных мероприятий и проектов, посвященных этому году, город выделил финансовые средства в размере 36 млн. рублей», — добавила Сагитова.

Она отметила, что в этом году Одним из резонансных проектов стал спектакль под открытым небом «О чем поют деревья?», неслучайно основу сюжета составляют четыре сказки — чувашская, марийская, удмуртская и мордвинская. Творческая группа над ним работала тоже интернациональная: бурятские режиссер и композитор, осетинский хореограф, русский художник, русские и татарские актеры.

С 20 сентября в казанском метро начал курсировать «Поезд родных языков». Он состоит из шести вагонов, оформленных национальной этнической символикой, в которую вплетены разговорные фразы и популярные выражения на языках народов Татарстана. Этот проект также получил хорошую обратную связь, было много фотографий и отзывов в соцсетях. Концепцией такого транспорта заинтересовались и администрации некоторых районов Татарстана, а также соседняя Чувашия.

На площади перед Дворцом земледельцев прошел фестиваль «Казан дружбы народов». Его кульминацией стало приготовление 110 килограммов плова на открытом воздухе в казане, которым угостили всех желающих.

Одним из масштабных начинаний этого года стал первый городской арт-фестиваль народов Поволжья «Итиль». Уникальное мероприятие объединило музыку, театр, танцевальное искусство, национальные традиции и современное творчество — его участниками стали представители разных народов, живущих на берегу реки Волги, в древности называвшейся Итиль. Ожидается, что фестиваль станет ежегодным.

Дружба будет долгой и благодатной: какие татарские мероприятия прошли в Казани

В рамках Года родных языков прошли еще несколько образовательных программ. Первое, это интенсив по изучению татарского языка для работников сферы услуг.

«Казань — центр притяжения туристов не только со всей России, но и мира. Первые, с кем сталкиваются гости столицы, — это работники сферы услуг: администраторы, официанты, продавцы. Как известно, на тюркских языках в мире говорят как на родных около 170 миллионов человек. Так как тюркские языки считаются взаимопонимаемыми, татарский язык — ключ ко многим этим языкам. Это еще один ответ на вопрос: для чего нужен татарский», — поделилась Сагитова.

Программа интенсива состояла из 3 направлений: для служащих в сфере гостиничного бизнеса; общественного питания; розничной торговли.

«Второй интенсив прошел для сотрудников исполнительного комитета. Муниципальные служащие осознают необходимость владения обоими государственными языками, потому этот курс оказался очень востребованным. Мы рассчитываем продолжить эту практику и в будущем — предполагаем запустить подобный интенсив для работников городского транспорта», — добавила она.

В этом году в Татарстане праздновали 135 лет со дня рождения великого Габдуллы Тукая. Среди прочих мероприятий в день рождения поэта в Казани начали транслироваться короткие видеоролики по основам татарского языка. Всего было 20 роликов с титрами. Они до конца года будут транслироваться на цифровых панелях метро и социальных сетях. В 2022 году при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка под председательством Марата Ахметова планируется создавать новые видеоролики на новые темы.

В завершении года состоялся литературно-музыкальный концерт «Сөйли торган материя», который охватил самые важные вехи в истории татарской поэзии.

«Все эти проекты мэрия делала в тесном сотрудничестве с разными городскими сообществами, с творческими единицами. Мы познакомились и подружились с очень активными, идейными людьми и организациями. В конце года мы вместе с ними собрались за круглым столом, подвели итоги, оценили результаты и подумали о будущих

проектах. Я уверена, что эта дружба будет долгой, благодатной и полезной для

развития Казани», — заключила Гузель Сагитова.

«Главное, чтобы было наше твердое желание эту работу продолжать. За всю мою работу все вопросы, которые мы глобально начинали, – на них были деньги. Сначала была воля, желание изменить этот вопрос, а потом уже деньги. Поэтому прежде всего мы должны быть заточены на работу, на продолжение и сохранение нашего хрупкого, но очень ценного межнационального мира в Казани и Татарстане», — подытожил ее выступление Ильсур Метшин.