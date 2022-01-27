 «Мы находимся на пике»: врач ДРКБ рассказал о рекордной заболеваемости ковидом среди детей
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«Мы находимся на пике»: врач ДРКБ рассказал о рекордной заболеваемости ковидом среди детей

С приходом омикрона в республику несовершеннолетние стали чаще болеть коронавирусом. 

Республика
27 января 2022  13:28
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом среди детей. Об этом в прямом сообщил педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«Мы сейчас находимся на пике, за два года такого наплыва пациентов не было. Столько Covid-положительных детей у нас еще не было», — рассказал специалист.

По слова Закирова, с приходом в республику штамма омикрон дети стали болеть коронавирусной инфекцией намного чаще. Во время распространения других штаммов несовершеннолетние заражались меньше взрослых.

Также пульмонолог отметил, что COVID-19 у детей проявляется симптомами похожими на ГРИПП.

Ранее «КВ» сообщали, что пульмонолог ДРКБ назвал заболевания детей, которые находятся в группе риска по COVID-19.

 

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