«Мы не видим увеличения числа больных детей»: как татарстанских ребят готовят к «ковидным» елкам

В Татарстане продолжает расти число заболевших школьников, однако не ковидом, а выходящим постепенно на первый план вирусом гриппа. Только за одни сутки от занятий в республиканских школах отстранили 503 ученика с симптомами ОРВИ, всего с 1 сентября число таких детей выросло до 23 тысяч.

Однако эти цифры не отдаляют детвору от новогодней Президентской елки, на которую заявились 8 тысяч человек. В республиканском Роспотребнадзоре рассказали, что, несмотря на рост числа школьников с симптомами гриппа, праздники в образовательных учреждениях все же проведут, хоть и с массой ограничений.

Какие будут ограничения на праздничных мероприятиях, смогут ли попасть на елки родители и когда ждать вакцину для детей от ковида — читайте в нашем материале.

В Татарстане увеличилось количество заболевших школьников

Новогодние праздники все ближе, а вместе с тем и вопрос проведения школьных новогодних елок. Пока родители выбирают для своих детей праздничные костюмы, в республике растет количество учеников заболевших гриппом. Только за последние сутки от занятий в школе отстранили 503 школьника.

«Это лица с температурой и симптомами катаральными явлениями [насморк и кашель]. Всего с нарастанием более 23 тыс. детей за весь период с первого сентября», — отметила Авдонина.

Но при этом формат дистанционного образования или преждевременный выход детей на каникулы не рассматривается. Вместо этого, в республике для борьбы с гриппом и ОРВИ активно применяется метод разобщение школьников на 7-10 дней. На сегодняшний день 280 классов находятся именно на таком обучении, это порядка 7 тыс. детей.

Чаще всего такие меры применяются в адрес казанских школ. Но Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск не отстают в борьбе за здоровье своих учащихся. Примером действенности таких методов, по словам Авдониной, являются Челны.

«Набережные Челны максимально активно эту меру последние две недели применяли, и на сегодня уровень заболеваемости существенно снизился, сейчас только 14 классов находятся на разобщении. Это еще раз подтверждает, что мера крайне эффективна», — рассказала заместитель главного республиканского санитарного врача.

«Все-таки большую часть деток мы защитили»

Если с заболеваемостью гриппом все более или менее понятно, то вопрос протекания ковида у детей до сих пор остается неизвестным, как и вопрос о проведении в ковидных условиях массовых праздников среди малышей совместно с родителями.

Любовь Авдонина объяснила, что, к счастью, в Татарстане дети болеют ковидом меньше: заболеваемость у них в 5 раз ниже, чем у взрослых.

«Поэтому мы прорабатываем формат новогодних праздников именно для детей. Мы не видим увеличения числа больных детей коронавирусом. У нас один ковидный госпиталь, он заполнен не на большой процент коек. Коронавирусная инфекция менее типичная среди детей, чем, например, грипп и ОРВИ», — сказала спикер.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что дети — основная группа риска для заражения гриппом. Но на сегодня охват вакцинированных от этой инфекции детей составляет 60%.

«Все-таки большую часть деток мы защитили, поэтому на сегодня формат елок отрабатывается», — рассказала Авдонина.

Она также добавила, что планы на Президентскую елку в ведомстве уже обсудили. Празднику быть. Но не одномоментно на 8 тысяч человек, мероприятие будет делиться на два раза. Несмотря на это, посетить праздник смогут только «куаркодированные» родители.

А вот привычных дискотек у школьников не будет. Все «утренники и огоньки» в образовательных учреждениях будут проходить исключительно по классам, совместное празднование исключено. Бесконтактная термометрия, маски, дистанция и родители с QR-кодом обязательны. Непривитым бабушкам и дедушкам вход на школьные утренники закрыт.

Формат городских детских праздников и корпоративов для взрослых Роспотребнадзор пообещал озвучить позже.

Вакцинация детей от ковида: в Минздраве ждут отмашки из федерального центра

За долгие годы татарстанские родители уже привыкли вакцинировать детей от гриппа, это уже скорее привычка и уж точно не вызывает массы вопросов. Исключением могут стать лютые антиваксеры, да и те вроде бы уже смирились с этой жизненной необходимостью, все-таки не каждый родитель хочет видеть своего ребенка на больничной койке.

Однако до сих пор не раскрыты все вопросы вакцинации детей от коронавируса. В одном из своих материалов наша редакция уже попыталась ответить на эти вопросы, но информации, как скоро появится детская вакцина в Татарстане, до сих пор нет.

Какой-то ясности не вносит и республиканский Минздрав, замминистра Владимир Жаворонков указал на то, что все детали прививочной кампании среди несовершеннолетних озвучат после получения инструкции из Москвы.

«Мы, как вам и обещали, обязательно объявим, как только будут четкие руководства из федерального центра по поводу формата проведения вакцинации, целевой группы, которая подлежит вакцинации, и так далее. Как только мы это получим, сразу же незамедлительно дадим информацию в СМИ», — заявил Жаворонков.