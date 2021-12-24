«Мы старались не преследовать тенденций»: кто «тормозит» реконструкцию «Кольца»

Реконструкцию торгового центра «Кольца» одобрили еще в 2020 году, провели даже специальный конкурс Лучшим проектом признали идею московского бюро Heads Group, эксперты которого предложили использовать цветосветовую сетку с градиентным стилизованным татарским орнаментом.

Победители получили 1 млн рублей. Генеральный директор ТЦ «Кольцо» Ильяс Ганиев в беседе с «РБК Татарстан» тогда отмечал, что сроки реализации проекта неизвестны.

Сегодня кажется, что про проект все уже забыли, ведь сроки затягиваются, а ясности все нет. Даже несмотря на то, что реконструкцию одобрил Президент Татарстана Рустам Минниханов еще в прошлом году.

В середине декабря уже этого года ясность внесла представитель владельцев здания – Хайруллиных. Директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова рассказала, что реконструкция ТЦ «Кольцо» начнется в конце 2022 года.

«Откладывать реконструкцию нет необходимости. Есть регламент, по которому нам необходимо выполнить еще много разных заданий. Ориентировочно, сможем приступить в стройке не раньше, чем через 10 месяцев. Это самое оптимальные сроки», — сообщила она.



Наше издание отправило запрос в адрес «Эдельвейса», однако на свои вопросы касательно реконструкции ответа мы так и не получили. На повторные сообщения Зайнетдинова тоже ответила.



Мы попытались разобраться, что мешает старту реконструкции, изменились ли эскизы и что о благоустройстве этой территории думают наши эксперты.

Проект застопорился в мэрии: в чем причины затяжки реконструкции?

Чтобы узнать детали реконструкции ТЦ «Кольцо» мы пообщались с соавтором проекта Владиславом Куликовским. Он рассказал, что работа над проектом не останавливалась, а откладывание его реализации он объяснил тем, что сначала «затянули» с внутренними доработками, а теперь проект уже застопорился в Управлении архитектуры и градостроительства. Застрял проект потому, что там появились «мелкие и несуразные» замечания.

«В основном — это какие-то мелочи, которые не влияют глобально на проект. Например, поменялась транспортная схема, пока мы согласовывали под одни требования, появились уже новые», — поделился Куликовский.

Архитектор заверил, что за это время проект не претерпел никаких изменений, поменялась лишь внутренняя планировка.

На вопрос о том, когда начнется реализация реконструкция «Кольца», Куликовский ответил, что сейчас согласовывается только эскизный проект, а затем уже будет следующий этап — разработка рабочего проекта.

«По моим оценкам, это будет где-то через 8 месяцев в лучшем случае, и после этого только можно будет говорить о том, чтобы приступить к работам. Наверняка там потребуется 2 месяца на получение разрешительных документов на строительство. Заказчик вроде бы и форсирует события, но пока, по крайней мере, проект находится в Управлении архитектуры», — сказал собеседник нашего издания.

Он добавил, что много времени заняла разаработка перепланировки здания, который занимается московская фирма Heads Group, архитектурное бюро Куликовского также вносили некоторые изменения в планировочные решения.

«В голове архитектора вообще все очень быстро устаревает»

Проект реконструкции «Кольца» был выбран уже практически два года назад, а ведь тренды на строительство торговых центров регулярно меняются: даже тот же KazanMall был построен в «сетчатом» стиле. А «Кольцо» еще даже не начали перестраивать.

Куликовский отмечает, что все же те эскизы, которые были утверждены, до сих пор остаются актуальными.

«Мы старались не преследовать тенденций в выборе материалов, и предлагаем решения вне времени. Понятное дело, что сделать это невозможно, все равно мы не знаем, что будет дальше, могут изобрести суперлегкий и дешевый материал, но наше решение получилось более или менее устойчивым. Если и брать что-то трендовое, то это фасад из металлической сетки, который реализуется во многих проектах», — сказал архитектор.

Прокомментировал он и сравнение с тем самым KazanMall’ом, где также использована сетка.

«Если разбирать по полочкам, то у KazanMall’а больше не сетчатая конструкция, а каркасная, она более открытая и основной ее объем закрывает сэндвич-панели. В нашем же случае использование сетчатости, на мой взгляд, более обосновано тем, что сетка закрывает стеклянный витраж и через эту сетку посетители могут увидеть визуальные эффекты изнутри. А снаружи эта сетка будет иметь обратный эффект ночью», — отметил Куликовский.

По его словам, изначально у проектировщиков была другая идея, которая немного потерялась, но отстоять ее все же удалось.

«В целом идею сетчатости мы отстояли, здание Музуровских номеров было камнем преткновения, городские власти хотели, чтобы оно было больше похоже на изначальный его вид. Но здесь мы нашли компромисс, используя сетчатый кирпич на металлическом каркасе – через него будет просматриваться витраж», — поделился он.

Куликовский говорит, что изначально проект был слишком индустриальным с точки зрения градостроительного совета и города. И поэтому его сделали чуть сложнее.

«Сейчас я могу сказать, что изначально концепция „Кольца« была более правильной, но версия, которая есть сейчас, более красивая. Получилась более популярная архитектура. И я так понимаю, что большинству ближе все-таки красота», — отметил собеседник.

Генеральный директор АО «Эдельвейс Корпорейшн» «Илшат Хайруллин», рассказал архитектор, не влезал в проект, потому что у его компании был печальный опыт – около пяти лет он не мог согласовать вообще никакой проект.

«Они были довольны, что согласован хоть какой-нибудь проект. Я встречался с Илшатом Хайруллиным и он доволен результатом, между нами не было трений и недовольств», — сказал Владислав Куликовский.

«Уже есть намеки на то, что центр будет застраиваться»

Поговорили мы с Куликовским и о том, как использовать территорию около «Кольца», например, за памятником Муллануру Вахитову, где должен был появиться многофункциональный центр, обещанный главой АИР РТ Талией Минуллиной.

По мнению Куликовского, на этой территории можно и здание построить – пространство позволяет.

«На наш взгляд, для жителей самое крутое — это появление парка, потому что много народу собирается в центре, но там нет благоустроенной территории. И на сколько я знаю на территории за памятником Муллануру Вахитову, должен появиться жилой комплекс с апартаментами, не жилые квартиры. Этим занимается турецкая фирма, которая как раз участвовала в этом проекте. Но с городом они не договорились, потому что хотели «посадить» там слишком массивное здание. Как я понял, к ним были замечания, что они выбились из контекста», — отметил архитектор.

Помимо этого он отметил, что поддерживает застройку центра города жилыми объектами, потому что эта часть пустая, здесь нет жилья и сплошные офисы, а после 18:00 центр «умирает».

«Плотность населения в центре катастрофически мала. Получается примерно 30 человек на гектар — это очень плохо. При этом там много пустых участков, я так понимаю, что застройщикам не очень это интересно», — отметил Владислав Куликовский.

Проект тормозит сам заказчик?

Обратились мы также и за комментарием и к городским властям. В пресс-службе нам объяснили, что город к проекту отношения не имеют. В мэрии могут прокомментировать лишь, что будет с прилегающей территорией.

«Что касается реорганизации движения, то сообщаем, что заложен новый пешеходный переход через ул.Пушкина. Однако на сегодня не решен вопрос о пересмотре существующей схемы движения и финансирования.

Связь улицы Баумана с торговым комплексом „Кольцо« осуществляется по существующему подземному пешеходному переходу. Дублирование его наземным переходом не планируется», — говорится в сообщении.

Из собственных источников нам стало известно, что проект "тормозят" все-таки заказчики, но в чем причина – неизвестно.

Талия Минуллина: Для этого места нет ничего выгоднее, чем жилая застройка

Если учесть тот факт, что недалеко расположена территория с памятником Муллануру Вахитову мы обратились за комментарием и к главе Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной.

Она объяснила, что турки уже давно предложили несколько вариантов проектов, включая и разный функционал и различные архитектурные решения. Однако согласования от градостроительной профильной комиссии не могут получить уже несколько лет. Торговый центр «Кольцо» не входил в этот проект. Была предусмотрена транспортная связка между новым проектом и торговым центром «Кольцо», прежде всего по причине наличия там станции метрополитена.

«Как инвестиционщик со стажем, могу вам сказать, что экономически выгоднее, чем жилая застройка, нет ничего для этого места», — сказала глава АИР РТ.

Минуллина отметила, что это просто и понятно: быстрая окупаемость и высокая маржинальность. Совсем другой вопрос — а правильно ли это?

«Я родилась и выросла в городе Казани, сейчас тоже проживаю в центральной части города, где прошло мое детство. Мне как жителю этой части было бы куда приятнее видеть там некое общественное пространство и желательно неоткрытого типа. У нас почти 9 месяцев не очень комфортной погоды», — поделилась она.

Почему бы не создать закрытую парковую зону с озеленением и водоемами, разместить услуги, дать возможность самозанятым и малому бизнесу заработать, задается вопросом глава АИР. Можно было бы проводить там круглогодичные открытые лекции для жителей и гостей города об истории, экономике, культуре.

«У нас, правда, много в городе интересных людей с большим опытом. Однако такой вариант — это дорого (и по строительству, и по эксплуатации) и окупаемость слишком долгая, чтобы в такой проект заходил частный инвестор. Еще я убеждена, что в первую очередь нужно спрашивать мнение именно жителей этой территории», — заключила Талия Ильгизовна.

Мы попросили оценить и туристический потенциал будущего реконструированного торгового центра главу Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова.

«В процессе реконструкции будет придан более исторический облик зданию, а любое усиление исторического облика Казани позитивно сказывается на туристическом потоке. Турист воспринимает органично историческую архитектурную среду», — отметил собеседник нашего издания.