«Мы у себя в России мало что знаем о Поднебесной»: Казань впервые примет «китайский Сабантуй»

«В республике очень много китайских производителей и компаний, которые приехали к нам и сейчас трудятся. Мы бы хотели поделиться культурой китайских традиций, которые есть в настоящем Китае. Это древнейшая культура. Идея хорошо должна лечь вместе с Чемпионатом России по гонкам на байдарках и каноэ», – объяснял идею проведения праздника драконьих лодок в Казани министр промышленности и торговли Татарстан Олег Коробченко.

Праздник китайских лодок «Дракон» в столице Республики состоится 25 июня в Центре гребных видов спорта. В программу включены соревнования на лодках «Дракон», «Кубок Дракона» и Кубок Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ.

Всего в соревнованиях примут участие 20 команд.

Как министр по закоулкам «китайских черных рынков» ходил

Насладиться эстетикой «китайского Сабантуя» сегодня приглашал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, которому и принадлежит идея проведения столь необычного праздника в Центре гребных видов спорта Казани. Инициативу коллеги поддержал генеральный консул Китая в Казани Сян Бао.

25 июня с 10 утра в рамках торжества в Центре гребных видов спорта организуют гонки на лодках «Дракон», соревнования стартуют в 11.00. Обещают развлекательную программу с китайской музыкой и кухней, а также ярмаркой сувениров. Бонусом для гостей будет участие в мастер-классах по созданию воздушных змеев, фонариков, вееров и красного конверта на удачу, а также по вырезанию иероглифов из бумаги.

«Мы приглашаем все наши компании, которые так или иначе связаны с Китаем, чтобы сами сотрудники поучаствовали, увидели, что это. Приняли участие в самих гонках, гонка эта команд образующая. 10 человек в одной лодке должны грести одномоментно все… Это как у нас на предприятиях – когда вся команда гребет вместе и одномоментно, наша лодка движется правильно», – пофилософствовал министр.

«Китайский Сабантуй» сблизит жителей Казани и гостей из Китая, уверен министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Фото: © Александр Эшкинин

Праздник, по мнению министра, сблизит жителей столицы с гостями из Поднебесной. Тем более, что Китай поддержал РФ на политическом поприще. Для создания нужной атмосферы в Казань из Китая даже привезли особые китайские шары.

«Были в командировке в Китае, привезли настоящие китайские шары. Ходили по всем закоулкам китайских черных рынков, нашли шары. Постараемся украсить», – рассказал Коробченко.

«Мы долго объясняли китайцам, что такое Сабантуй»

«Если искать плохое, то его везде можно найти, – возразил министр на мнение журналиста о нежелательности применения термина «Сабантуй» в предложенной Коробченко трактовке. – Если позиционировать его как нечто хорошее, то на тонкости можно глаза закрыть. Почему мы выбрали Сабантуй? Мы долго объясняли китайцам, что такое Сабантуй, мы не можем проводить ежедневно их праздники – их много – самая яркая гонка на «Драконах».

25 июня в Казани впервые пройдет китайский праздник драконьих лодок, получивший название «китайский Сабантуй». Он пройдет в Центре гребных видов спорта. Фото: © Салават Камалетдинов

Коробченко отметил, что назвать праздник могли и китайским термином, который вряд ли будет понят в Казани.

«Когда мы говорим Сабантуй, мы все знаем, что это праздник. Мы можем сказать, что это просто китайский праздник, но он не будет звучать», – добавил он.

В заявках предприятий нет ни одного китайского имени или фамилии

Как сообщил директор «Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ» Андрей Зарубин, экипажи лодок будут проходить дистанцию 200 метров. На соревнованиях предусмотрена Олимпийская система – предварительные заезды и попадание лучших в полуфинальные заезды, а далее в финал.

Уже заявлены команды 20 предприятий. Среди них СИБУР, «Сетевая компания», Завод стеклопластиковых труб, «Химград», «Нэфис Косметикс», «Автокама», «Елабужский аккумуляторный завод», ООО «Ника», «Медкам», ГК «Альфа», ООО «Кориб» и так далее.

«Не ни одного китайского имени, ни одной китайской фамилии среди предприятий. Судейская коллегия представлена Федерацией», – рассказал о заездах на «Драконах» Зарубин.

Директор «Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ» Андрей Зарубин рассказал, что спортсмены будут проходить дистанцию 200 метров. На соревнованиях будет действовать Олимпийская система.

Фото: © Салават Камалетдинов

Параллельно с Кубком «Дракон» будет проходить Кубок РТ по гребле на байдарках и каноэ. В этих соревнованиях будут принимать участие профессиональные спортсмены республики.

По словам спикера, две лодки «Дракон» Федерация приобрела в 2015 году.

«В том же 2015 году мы провели первенство России на лодках «Дракон»», – добавил он, пояснив, что такие виды гонок не являются олимпийским видом спорта, при этом они достаточно зрелищные. Команды могут состоять из 10 или 20 гребцов. На такой лодке есть рулевой, управляющий судном и барабанщик на носу лодки, задающий темп движения для гребцов.