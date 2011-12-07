Комитет Госсовета РТ поддержал инициативу о повышении возраста для приобретения оружия

Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку выступил с поддержкой инициативы парламента о повышении возраста на приобретение оружия. Изменения касаются федерального закона «Об оружии». Заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров привёл примеры, на кого и при каких условиях этот закон может не распространяться.

По его словам, законопроектом предлагается повысить возрастной порог приобретения газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия, холодного клинкового оружия.

Он отметил, что лица, у которых имеются воинские и специальные звания, не подходят под законопроект о повышении возраста выдачи оружия.

Чубаров подчеркнул, что люди, живущие на Дальнем Востоке и Сибири также имеют право владеть охотничьим огнестрельным оружием с нарезным стволом, так как специфика их жизнедеятельности делает это необходимым.

«Для приобретения длинноствольного самозарядного, полуавтоматического, оружия гражданин должен заниматься профессиональной деятельностью, связанной с охотой, являться спортсменом высокого класса либо иметь в собственности охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет» — добавил он.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов объяснил установление пятилетнего срока тем, что в течении этого времени человек проходит проверку, есть ли у него склонности к употреблению алкоголя, наркотиков, был ли он замечен в драках. После пяти лет ему нужно будет заново пройти всю процедуру для получения более серьёзного оружия.