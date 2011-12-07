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Минниханов процитировал башкира, видеоролик с которым стал вирусным

Фото с цитатой руководитель РТ опубликовал в своих социальных сетях.

Президент РТ Рустам Минниханов процитировал башкира, видеоролик с которым стал вирусным в социальных сетях. На это руководитель республики получил множество одобрительных комментариев.

«Атны белмәгән идем болай чабыр диеп», — подписал фото с лошадью Минниханов в своем Instagram.

Эту фразу, что в переводе означает «Не знал, что лошадь так будет бежать», как-то ответил на вопрос журналиста обладатель Кубка администрации Чекмагушевского района Ильмир Минникеев на конноспортивном турнире «Терра Башкирия» в Уфе. После этого он стал известен не только у себя в республике, но и в соседних регионах. Сам же он не планировал участвовать в соревнованиях — его попросили. От того и не знал, насколько хорош скакун. 


КВ
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