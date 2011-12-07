Татарстанцев приглашают поучаствовать в музыкальном фестивале «День России»

Жители Татарстана приглашаются к участию в ежегодном открытом дистанционном музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «День России». Фестиваль пройдёт в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Участниками фестиваля могут стать дети республики от трёх лет, подростки, молодёжь и взрослые любых уровней, от профессионалов до любителей. Репертуар для каждого участника неограничен.

Жюри конкурса состоит из людей разных творческих профессий: поэты, актёры, композиторы, музыканты, театральные деятели.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации Президента, Министерства обороны и общественных организаций.

Подробности об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте.