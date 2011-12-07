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В 2021-м году в Татарстане приставы проверили более 7 тыс. бухгалтерий на правильность выплат алиментов

За нарушения бухгалтер будет вынужден оплатить административный штраф в размере от 30 тыс. рублей.

Судебные приставы Татарстана проверили более 7 тысяч бухгалтерий на правильность выплат алиментов в этом году. Подать заявку на проверку могут как должники, так и сами взыскатели. Об этом рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Если человек сомневается в правильности удержаний или алименты перестают перечисляться с места работы, пристав проверяет бухгалтерию» — сообщила Варфоломеева.

Она добавила, что в случае обнаружения нарушений бухгалтер обязан будет выплатить административный штраф в размере от 30 тыс. рублей.

 

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