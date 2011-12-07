В Татарстане запущена новая современная мелиоративная система

Это комплексное мероприятие, включающее агропромышленную выставку под открытым небом и деловой форум на площадках «Казань Экспо», где будут продемонстрированы современные достижения и новейшие технологии сельского хозяйства.

На выставке можно будет увидеть новые сорта сельскохозяйственных культур и широкую линейку техники для сельхозпроизводителей, в том числе и местного производства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

А мелиораторы Татарстана представят новую современную мелиоративную систему, поостренную в рамках реализации республиканской целевой программы по развитию мелиорации.

Специалисты ОАО Трастовая компания «Татмелиорация» разработали проект по строительству водоема и ирригационной системы. В рамках которого предусмотрено строительство искусственного водоема, двух скважин на воду, системы энергоснабжения, современной заглубленной насосной станции, а так же трубопроводной сети, позволяющей организовать полив разными типами дождевальных машин, включая барабанно-катушечного типа разных модификаций до современных круговых широкозахватных оросительных установок «Казанка». Реализация проекта состоялась в осенне-зимний период и успешно запущен в эксплуатацию на этой неделе. Система позволяет минимизировать климатические риски.

Наличие искусственного орошения позволяет продемонстрировать преимущества отдельных элементов технологий возделывания и максимальный генетически потенциал сортов сельхозкультур, исключить их зависимость от естественной влагообеспеченности вегетационного периода и иных природно-климатических условий.

Напомним, что Татарстан является регионом рискованного земледелия, где атмосферные засухи повторяются все чаще и чередуются с редкими дождливыми годами. В этих условиях аграрному производству без комплексной мелиорации не обойтись, поскольку в противном случае природно-климатические риски обрекут отечественное сельское хозяйство на провал. Мелиоративные мероприятия позволяют полностью или существенно компенсировать снижение урожайности.