В июне туристов в Татарстане стало на треть больше

Об этой приятной новости для сферы обслуживания республики в ходе онлайн-брифинга рассказал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, сообщает телеканал «ТНВ».

Как отметил глава турведомства, в восстановлении туристического потока заметно помогло снятие ограничения на межмуниципальные заказные туристические перевозки. Так что теперь снова все желающие смогут свободно посетить такие достопримечательности Татарстана, как остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабугу, Чистополь и Тетюши.