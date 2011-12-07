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В июне туристов в Татарстане стало на треть больше

С началом первого месяца лета количество туристов, прибывающих в Республику Татарстан, выросло на 30%.

Об этой приятной новости для сферы обслуживания республики в ходе онлайн-брифинга рассказал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, сообщает телеканал «ТНВ».

Как отметил глава турведомства, в восстановлении туристического потока заметно помогло снятие ограничения на межмуниципальные заказные туристические перевозки. Так что теперь снова все желающие смогут свободно посетить такие достопримечательности Татарстана, как остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабугу, Чистополь и Тетюши. 

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