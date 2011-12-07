Пять районов Татарстана присоединятся к проекту «Образовательная карта»

В Татарстане ученики ещё пяти районов смогут воспользоваться возможностями «Образовательной карты». Таким образом, количество районов, подключившихся к карте, увеличилось до 15, сообщил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на годовом собрании организации.

«Проект „Образовательная карта“ обеспечивает безналичную систему оплаты за школьное питание и безопасность детей в школе и за ее пределами. Решение уже внедрено в десяти муниципальных районах» — сообщил Рифкат Минниханов.

Он уточнил, что сейчас проводятся переговоры с главами пяти районов республики: Азнакаевским, Апастовским, Мамадышским, Тукаевским и Чистопольским районами.

Напомним, что «Образовательная карта» позволит ученикам оплачивать обеды в столовых безналичным способом, а также оплачивать проезд на общественном транспорте, так как «Образовательная карта» совмещена с транспортной картой. Для родителей тоже предусмотрена следующая опция: можно будет просматривать оценки учеников.