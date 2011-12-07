Жаворонков предложил татарстанцам привиться «Спутником V», дожидаясь вакцины «КовиВак»

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что вакцины «КовиВак» сейчас в республике нет.

«Я не думаю, что сейчас правильное время, чтобы ждать, когда появится „КовиВак“», — отметил спикер во время прямого эфира. Поэтому после предложил татарстанцам вакцинироваться имеющимся препаратом – «Спутником V».

Напомним, этой весной партию третьей отечественной вакцины «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова, доставили в объеме 1 560 доз. Всех их распределяли только по Казани. Дополнительной ее поставки не было.