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Жаворонков предложил татарстанцам привиться «Спутником V», дожидаясь вакцины «КовиВак»

Запасы данного препарата в республике закончились.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что вакцины «КовиВак» сейчас в республике нет.

«Я не думаю, что сейчас правильное время, чтобы ждать, когда появится „КовиВак“», — отметил спикер во время прямого эфира. Поэтому после предложил татарстанцам вакцинироваться имеющимся препаратом – «Спутником V».

Напомним, этой весной партию третьей отечественной вакцины «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова, доставили в объеме 1 560 доз. Всех их распределяли только по Казани. Дополнительной ее поставки не было.

КВ
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