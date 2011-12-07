Роспотребнадзор по РТ проведет внеплановые проверки летних детских лагерей

В Татарстане в течение августа в детских лагерях и у операторов питания будут проводиться внеплановые проверки соблюдения мер безопасности, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что первую смену детские оздоровительные организации отработали хорошо. Он также одобрил проведение проверок.

Напомним, в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 5 633 заболевших коронавирусом. Темп прироста новых случаев заражения держится на уровне 0,6%. Патяшина также отметила, что более 10 случаев заражения — завозные. Специалисты связывают это с тем, что в период отпусков татарстанцы забывают о соблюдении мер безопасности.

19 случаев заражения были зафиксированы в трудовых коллективах.

«К сожалению, исключить занос инфекции не всегда удается, но предотвратить ее распространение внутри коллективов — в наших силах», — отметила спикер, посоветовав руководителям предприятий не расслабляться и продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.