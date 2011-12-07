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В Татарстане на пляже в Лаишево разрешили купаться

Роспотребнадзор РТ выдал положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Роспотребнадзор по РТ разрешил купаться на пляже в Лаишево. Ведомство выдало соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

«Исполком города Лаишево получил санитарно-эпидемиологическое заключение на водный объект. Таким образом, у нас два официально действующих пляжа, которые имеют разрешение на использование», — сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Ранее для посещения был открыт пляж «Камское море», однако купаться там не рекомендовали. 

КВ
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