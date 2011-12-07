В Татарстане введено в эксплуатацию 50,5% жилья от плана, сообщил глава минстроя РТ Фарит Ханифов.

«По данным на 30 июля в Татарстане введено в эксплуатацию 1,504 млн квадратных метров жилья — более половины от запланированного на 2020 год», — сообщил спикер.

Так, по программе Госжилфонда отстроено 52 дома на 1285 квартир общей площадью 74,6 тыс. квадратных метров.

46 объектов находятся в высокой степени готовности, 16 объектов — в средней степени готовности, столько же — в низкой степени готовности.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья за 2020 год введено в эксплуатацию 72 объекта общей площадью 512,7 тыс. кв. м. Всего в этом году планируется отстроить 177 многоквартирных домов общей площадью 1,317 млн кв. м.

73 дома находятся в высокой степени готовности, 28 — в средней и четыре — в низкой.

По программе индивидуального жилищного строительства отстроено 7,56 тыс. жилых домов (всего по плану — 10,68 тыс. объектов).