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В Набережных Челнах построят ярмарку из 500 теремов

Оформление ярмарки будет стилизовано под древнерусскую крепость.

В набережных Челнах на площадке у гипермаркета «Лента» возведут 500 теремов круглогодичного ярмарочного комплекса «Русские ярмарки». Комплекс войдет в единую российскую сеть, объединенную ИТ-платформой под единым брендом, сообщают «Челнинские известия».

Техника уже готовит площадку под будущее строительства — выравнивает землю.

Оформление ярмарки будет стилизовано под древнерусскую крепость: в центре — площадь для мероприятий, вокруг — терема-павильоны, которые, кстати, будут утеплены. Разделен комплекс на «деревни», оформление которых тоже будет различаться. В оформлении их могут быть применены традиционный русский («Хохлома» и «Гжель»), татарский, сибирский и восточный стили. 


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