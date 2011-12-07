В Муслюмово откроется крытый бассейн для плавания

Завершилось строительство крытого бассейна «Тамчы» в селе Муслюмово. Этот новый спортивный объект Муслюмовсковского района Республики Татарстан получил заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

Муслюмовцев, решивших заниматься оздоровительным плаванием, ждет взрослый 25-метровый бассейн, длина дорожек детского бассейна составляет 10 метров. Качество воды будут регулярно проверять в оборудованной здесь же химической лаборатории, предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В течение текущего года по решению Президента РТ Рустама Минниханова в Татарстане ведется строительство крытых плавательных бассейнов также еще в Высокогорском и Нурлатском районах.