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В Муслюмово откроется крытый бассейн для плавания

Новый спортивный объект Муслюмовсковского района Республики Татарстан получил заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям проектной документации

Завершилось строительство крытого бассейна «Тамчы» в селе Муслюмово. Этот новый спортивный объект Муслюмовсковского района Республики Татарстан получил заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.  

Муслюмовцев, решивших заниматься оздоровительным плаванием, ждет взрослый 25-метровый бассейн, длина дорожек детского бассейна составляет 10 метров. Качество воды будут регулярно проверять в оборудованной здесь же химической лаборатории, предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В течение текущего года по решению Президента РТ Рустама Минниханова в Татарстане ведется строительство крытых плавательных бассейнов также еще в Высокогорском и Нурлатском районах.

КВ
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