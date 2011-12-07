В поселке альметьевского района отремонтируют улицу

Просьба о благоустройстве территории в районе Дома культуры жители ПГТ Нижняя Мактама озвучили в минувшем году, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

На прошлой неделе состоялась встреча жителей Нижней Мактамы с проектировщиками. На встрече были озвучены пожелания и предложения. В мероприятии также принял участие главный архитектор Альметьевского района.

Таким образом, на улице Некрасова появится парк, также у Дома культуры будет создана Аллея славы. А перед зданием исполкома поселка появится фонтан с ночной подсветкой.

Между зданиями школ №1 и №2 будет организована спортплощадка с турниками и брусьями.