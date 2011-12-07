В Татарстане с ближайшее время похолодает

Синоптики Татарстана сообщили о серьезном похолодании сразу после первого жаркого осеннего дня.

Если верить прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня, 1 сентября, осадки маловероятны. Республика находится под влиянием области повышенного давления, поэтому днем столбик термометра поднялся до +31 градуса.

А вот на завтра придется холодный атмосферный фронт. Возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью +12..+17˚. Максимальная температура воздуха днем +17..+22˚.

С 3 по 5 сентября погода, будет формироваться под влиянием холодного северо-западного антициклона. Ночью похолодает до +4 ...+10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +15... +20 градусов.