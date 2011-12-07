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В Татарстане выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 6536 случаев COVID-19.

В Татарстане за сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 26 — контактные. 8 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

10 новых заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, по шесть человек — из категорий от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, троим — от 70 до 80 лет, двоим — от 18 до 30 лет.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Казани — 14, по два случая — в Набережных Челнах, Альметьевском, Кукморском, Сабинском районах, по одному случаю — в Алексеевском, Бугульминском, Зеленодольском, Сармановском и Чистопольском районах.

По данным на 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 6536 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 5356 человек (+59 за сутки).

КВ
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