Из Единого реестра проблемных объектов РТ исключили два дома

Из Единого реестра проблемных объектов Татарстана исключили дома 565/06 и 65/10 в Набережных Челнах. Объекты введены в эксплуатацию в августе 2020 года.

Всего в ЕРПО РТ находятся 17 проблемных объектов.

На данный момент ведутся работы по исключению из реестра еще четырех домов в Набережных Челнах, Казани и в Нижнекамске.

Фактически в Татарстане расположены 12 проблемных объектов.

Также до конца года планируется восстановить права дольщиков по четырем объектам: дом № 2 ЖК «Молодежный», Казань, дом № 13, Куюки, Пестречинский район РТ, дом № 14, Куюки, Пестречинский район РТ, дом № 1а на ул. Тысячелетия, Елабуга.

Остальные дома достроят в 2021 году.