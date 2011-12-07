Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Около 300 пожилых татарстанцев научились пользоваться электронными сервисами

Специалисты МФЦ обучают пожилых людей в рамках декады пожилых людей.

Около 300 пожилых татарстанцев научились пользоваться электронными сервисами в офисах МФЦ, сообщает пресс-служба МФЦ.

«Специалисты многофункциональных центров в течение недели обучают, как создавать личный кабинет на порталах госуслуг РФ и РТ, Пенсионного фонда России и как пользоваться онлайн-сервисами», — уточняется в сообщении.

Обучение проходит в рамках декады пожилых людей во всех офисах «Мои документы». Чтобы получить помощь специалистов предварительная запись не нужна. Достаточно просто подойти в офис и озвучить цель посещения консультанту. 

КВ
Лента новостей