Около 300 пожилых татарстанцев научились пользоваться электронными сервисами в офисах МФЦ, сообщает пресс-служба МФЦ.

«Специалисты многофункциональных центров в течение недели обучают, как создавать личный кабинет на порталах госуслуг РФ и РТ, Пенсионного фонда России и как пользоваться онлайн-сервисами», — уточняется в сообщении.

Обучение проходит в рамках декады пожилых людей во всех офисах «Мои документы». Чтобы получить помощь специалистов предварительная запись не нужна. Достаточно просто подойти в офис и озвучить цель посещения консультанту.