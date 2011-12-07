Школьники Татарстана получили доступ к новому суперсервису «Я – школьник»

Сегодня для учащихся Татарстана для скачивания стало доступным приложение «Я — школьник». Суперсервис создан по инициативе главы республики Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

По информации ведомства, с помощью сервиса 447 тысяч учеников республики могут пользоваться электронным дневником edu.tatar.ru, видеть динамику своей успеваемости, а также получать подсказки о том, на какие предметы нужно направить больше внимания. Приложение помогает ученикам грамотно планировать выполнение домашних заданий, а также показывает им комментарии от учителя и сообщает о теме урока.

В тестировании персонального цифрового помощника принимали участие школьники 5-10-х классов из 10 школ семи районов республики. По словам учащихся, самым полезном для себя они выделили функции встроенного электронного дневника и расписания. Учителя же в свою очередь отметили быстрый и мобильный способ общения со школьниками, а также то, что ученики всегда могут видеть, за что именно они получают ту или иную оценку.

Сообщается, что в будущем планируется интеграция сервиса с приложением от Ак Барс Банка, помогающее родителям получать информацию о том, когда ребенок пришел в школу. Также это позволит им узнавать меню в школьной столовой на сегодня и корректировать рацион питания ребенка.

Сейчас в этой системе зарегистрировано 126 тысяч пользователей. Приложение можно скачать на платформах iOS и Android сразу на двух языках: русском и татарском. Подробности о сервисе и ссылки на скачивание можно найти на сайте проекта.