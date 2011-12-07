Спустя 12 лет в Татарстане вновь прошли испытания на право ношения крапового берета. Только семь спецназовцев Росгвардии смогли преодолеть для этого все четыре этапа, пишет ИА «Татар-информ».

Заслуживший свой краповый берет еще 22 года назад начальник отдела сил спецназа ПФО Росгвардии Руслан Гарифуллин рассказал, что испытания проходят каждую осень и весну в восьми регионах страны. По его словам, каждый военнослужащий стремится пройти эти испытания, поскольку берет является символом доблести и чести спецназовца.

Полковник пояснил, что для права носить почетный головной убор участникам нужно было пройти четыре этапа испытаний. В них входят медицинское обследование, физическая подготовка, теоретические тесты, а также марш-бросок, состоящий из нескольких частей. Речь идет о преодоление полосы препятствий по пересеченной местности в полной экипировке с оружием, спуск с высотного здания на тросе, стрельба, атлетика и бой с уже действующими обладателями краповых беретов.

В этом году на марш вышли 40 человек, но пройти все этапы смогли только семеро спецназовцев Росгвардии.