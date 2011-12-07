Татарстан на 11,6 млн закупит два передвижных пункта весогабаритного контроля

Власти РТ выделили 11,6 млн рублей на покупку двух передвижных пунктов весогабаритного контроля. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Деньги выделяет бюджет республики.

Согласно документу, исполнитель будет обязан поставить два передвижных пункта весогабаритного контроля на базе Ford Transit или его эквиваленте 2020 года выпуска. В рабочем отсеке должен быть размещен шкаф для одежды, а также шкаф для документов и погодная станция.

Техотсек должен включать в себя весы с максимальной нагрузкой не менее 10 кг, семь дорожных знаков на люминесцентной основе, лопаты и метлу.

Заявки от исполнителей принимаются до 8 августа.