Татарстанцам предлагают выучиться на «цифрового» журналиста

Прием заявок продлен до 15 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Заявки на обучение могут подать не только уже действующие журналисты, но и сотрудники предприятий, чья работа связана с процессом внедрения цифровой экономики, а также финалисты конкурсов «Лидеры России», «Цифровой прорыв».

Проект «Цифровая журналистика» поможет слушателям освоить новые технологии и цифровые сервисы и понять, как с их помощью можно улучшить работу государственных, медицинских, финансовых, логистических, сельскохозяйственных, коммунальных и других организаций.

Желающие могут присылать заявки на обучение через официальный сайт проекта цифроваяжурналистика.рф.