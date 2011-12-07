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Участки, попадающие под строительство трассы М12, выкупят по рыночной цене

Протяженность будущей автодороги первой категории составит 794 км.

Земельные участки, которые попадут под строительство трассы М12, будут выкуплены по рыночной цене. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«В первую очередь нам нужно определиться с трассировкой. И если она по каким-то причинам попадет на частные владения, то земля будет выкупаться для государственных нужд. В этом случае будет проводиться оценка», — сказал Вячеслав Петушенко.

Если продавец будет не согласен с установленной ценой, то он вправе обратиться в суд.

«Суд определит стоимость в соответствии с экспертизой стоимости этого объекта», — добавил Петушенко.

Отметим, что протяженность будущей автодороги первой категории составит 794 км, а максимальная скорость движения — 120 км/ч.

КВ
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