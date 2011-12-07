Участки, попадающие под строительство трассы М12, выкупят по рыночной цене

Земельные участки, которые попадут под строительство трассы М12, будут выкуплены по рыночной цене. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«В первую очередь нам нужно определиться с трассировкой. И если она по каким-то причинам попадет на частные владения, то земля будет выкупаться для государственных нужд. В этом случае будет проводиться оценка», — сказал Вячеслав Петушенко.

Если продавец будет не согласен с установленной ценой, то он вправе обратиться в суд.

«Суд определит стоимость в соответствии с экспертизой стоимости этого объекта», — добавил Петушенко.

Отметим, что протяженность будущей автодороги первой категории составит 794 км, а максимальная скорость движения — 120 км/ч.