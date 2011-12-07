В РКБ РТ 2 октября открывается допотделение для пациентов с коронавирусом

В РКБ Татарстана со 2 октября открывается отделение для пациентов с коронавирусом и сопутствующими патологиями, сообщает пресс-служба больницы.

«На фоне роста заболеваемости ОРВИ и, как следствие, увеличения количества обращений в инфекционные стационары важно, чтобы тяжелые пациенты, требующие консилиумных решений, получали своевременное специализированное лечение. Это заболевшие коронавирусной инфекцией, беременные женщины, мужчины и женщины всех возрастов, пострадавшие в ДТП или с различными заболеваниями», — рассказал замглавврача РКБ Марсель Миннуллин.

В пресс-службе уточнили, что в отделениях для пациентов с COVID-19 будет оказываться акушерская, терапевтическая, хирургическая и травматологическая помощь.