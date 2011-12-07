В Татарстане стартовала осенняя призывная кампания

Военный комиссар РТ Сергей Погодин сообщил о старте осенней призывной кампании. В ближайшие три месяца из Татарстана будет отправлено в войска более 3 тыс. новобранцев.

На пресс-конференции Погодин рассказал, что с 1 октября по 31 декабря текущего года по всей стране на военную службу призывается 128 тыс. человек 1993–2002 годов рождения, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

По информации ИА «Татар-информ», 46% от общего числа призывников из республики отправят служить в Сухопутные войска, 13% — в войска Национальной гвардии, 10% — в военно-морской флот. По 9% направят призывников в воздушно-десантные войска и в воздушно-космические силы. Еще 8% в ракетные войска стратегического назначения, остальные 5% направятся в другие подразделения.

Первые отправки новобранцев запланированы с 15 октября.