Власти РТ потратят около 8 млн рублей на создание двух мобильных технопарков «Кванториум»

Власти Татарстана потратят около 8 млн рублей на создание двух передвижных технопарков «Кванториум». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, на создание одной станции необходимо 3,9 млн рублей.

Так, станция будет состоять из «Газели-Некст» за 1,54 млн рублей и трейлера Buisness Van за 1,8 млн рублей. Также в общей стоимости учитываются дополнительные характеристики: страховка, зимняя резина, фаркоп, брендирование авто, мебель, услуги хранения-стоянки на сумму 587 тыс. рублей.

Ввести мобильные технопарки в эксплуатацию планируют уже в этом году. Обслуживать они будут Мензелинский, Менделеевский, Заинский, Сармановский, Актанышский, Агрызский, Нижнекамский, Альметьевский, Елабужский, Мамадышский и Чистопольский районы.