Жители Челнов отстаивают идею о строительстве спортивной площадки на месте долгостроя

Жители Набережных Челнов хотят, чтобы на месте бывшего долгостроя возле ЖК «Солнечный парк» появилась универсальная спортивная площадка. Глава администрации Автозаводского района Винер Харисов встретился с жителями 46-го комплекса и обсудил с ними этот вопрос, сообщают «Челнинские известия».

Житель ЖК, известный в городе благотворитель Рустам Гатин, отметил, что обсуждение прошло эмоционально. поскольку у каждого жителя свое видение того, что должно находится на этой пустующей территории.

«Детская площадка есть поблизости, нет смысла ее копировать. Поэтому большинство жителей считает, что лучше всего в этом месте поставить универсальную спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки, закрытую сеткой, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом», - отметил он.

Похожая универсальная площадка уже есть в парке Победы, и она всегда занята подростками, которые хотят и занимаются спортом. А также находящийся рядом алкогольный магазин можно переделать в пекарню, отметил он.

Сейчас вопрос со строительством спортплощадки взяли на разработку местные власти. Будет решаться, на чьем балансе будет это сооружение. Но жители в любом случае будут отстаивать идею о ее строительстве, подчеркивается на сайте издания.