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Жители Челнов отстаивают идею о строительстве спортивной площадки на месте долгостроя

Сейчас вопрос с возведением объекта взяли на разработку местные власти.

Жители Набережных Челнов хотят, чтобы на месте бывшего долгостроя возле ЖК «Солнечный парк» появилась универсальная спортивная площадка. Глава администрации Автозаводского района Винер Харисов встретился с жителями 46-го комплекса и обсудил с ними этот вопрос, сообщают «Челнинские известия».

Житель ЖК, известный в городе благотворитель Рустам Гатин, отметил, что обсуждение прошло эмоционально. поскольку у каждого жителя свое видение того, что должно находится на этой пустующей территории.

«Детская площадка есть поблизости, нет смысла ее копировать. Поэтому большинство жителей считает, что лучше всего в этом месте поставить универсальную спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки, закрытую сеткой, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом», - отметил он.

Похожая универсальная площадка уже есть в парке Победы, и она всегда занята подростками, которые хотят и занимаются спортом. А также находящийся рядом алкогольный магазин можно переделать в пекарню, отметил он.

Сейчас вопрос со строительством спортплощадки взяли на разработку местные власти. Будет решаться, на чьем балансе будет это сооружение. Но жители в любом случае будут отстаивать идею о ее строительстве, подчеркивается на сайте издания.

КВ
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