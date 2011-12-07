Температурный режим в квартирах нравится не всем

Опрос проводился НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» с 26 октября по 24 ноября 2020 года. В нем на условиях анонимности приняли участие 499 человек из всех муниципальных образований Татарстана.

Согласно исследованию удовлетворенность качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в среднем по республике составила 43,5%. Наибольшее число претензий и замечаний вызывают предоставляемые жилищные услуги по текущему ремонту жилых зданий (29,9%), уборке внутридомовой территории (28,5%), освещению мест общего пользования (23,6%), капитальному ремонту (20,4%).

Среднереспубликанский показатель неудовлетворенности качеством предоставления услуг по отоплению составил 22,4%, по горячему водоснабжению — 19,6%. При этом 40,9% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, качество каких видов коммунальных услуг вызывает у них наибольшее число претензий и замечаний.

В ходе опроса выяснилось, что общедомовым прибором учета тепла и узлом погодного регулирования оборудованы дома 29,3% респондентов. При этом 39,1% опрошенных затруднились в ответе на данный вопрос.

Удовлетворенность температурным режимом в своих квартирах составила 47%. При этом состоянием отопительных труб в среднем по республике не удовлетворены 26,8% опрошенных.

С проблемой качества предоставления теплоснабжения сталкиваются 44,6% опрошенных, из них 17,8% сталкиваются с этой проблемой один раз в полгода, а 11% — один раз в квартал.

Форму управления МКД в виде управляющей компании указали 59,6%, в виде ТСЖ — 11,2%, затруднились ответить 23,8% респондентов.

Результаты опроса показали: качеством работы управляющей организации удовлетворены 36,2%, а оперативностью реагирования управляющей организации на обращения граждан — лишь 27,2% опрошенных. В то же время лишь 30,2% респондентов готовы подать заявления на перерасчет оплаты в случае непредоставления коммунальных услуг в полном объеме.

Поскольку опрос анонимный, его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде для разработки предложений по повышению эффективности работы управляющих организаций, подчеркнули в НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Материалы опроса будут представлены в профильные министерства и ведомства.