Услуги судебных приставов стали доступны в электронном виде

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции руководитель УФССП по РТ — главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

Новые услуги были добавлены на портал в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». На данный момент сервис УФССП работает в тестовом режиме. Татарстан был выбран в качестве пилотного региона наряду с Республикой Карелией, Владимирской и Тверской областями.

— Проект позволяет расширить возможности общения между судебным приставом и исполнителем в цифровом виде без личных обращений и написания заявлений, ходатайств и обращений, — пояснил Анвар Закиров. — Мы считаем, что сервис ускорит общение сторон, что, пожалуй, особенно актуально в период пандемии.

Пользователю необходима регистрация на портале госуслуг, выбрать раздел «Органы исполнительной власти», найти значок «ФССП РФ». В соответствующем разделе портала можно выбрать необходимую услугу. Ранее таким образом возможно было только узнать о наличии задолженностей.

Воспользоваться новым сервисом могут как должники, так и взыскатели или их представители. При этом обращения могут сопровождаться обширными комментариями.

Существует возможность подать жалобу на судебного пристава через портал госуслуг за его действия или бездействие. Таким же образом можно обжаловать конкретное постановление.

Все обращения и ходатайства подразделяются на жалобы в порядке подчиненности сроков рассмотрения. Информация, подаваемая заявителем, поступает в автоматизированную систему ФССП РФ, после чего — в конкретное подразделение, конкретному приставу.

— Все поступающие обращения ежедневно мониторятся и регистрируются в постоянном режиме, — уточнил Анвар Закиров. — Соответственно, они рассматриваются необходимыми должностными лицами и службами. Ответ направляется либо в личный кабинет госуслуг, либо на указанный адрес электронной почты.