В 2021 году в Татарстане начнется реконструкция очистных сооружений «Водоканала»

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков доложил, что в следующем году в Татарстане начнется реконструкция очистных сооружений «Водоканала», включенная в федеральную программу «Оздоровление Волги».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что ныне Татарстан участвовал в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология». Самым «капиталоемким» направлением, по словам Шадрикова, в 2020 году стала охрана водных объектов.

Работы по реконструкции сооружений МУП «Водоканал» запланированы на 2021–2024 годы. На эти цели потребуется порядка 7,1 млрд рублей. Рассчитывается, что в результате сброс неочищенных вод сократится на 42%.