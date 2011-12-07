Малые предприятия РТ могут закрыться из-за нового требования обязательной маркировки молочной продукции

Малые предприятия Татарстана рискуют закрыться из-за требования об обязательной маркировке готовой молочной продукции, которое вступает в силу с 1 июня. Об этом Президента РТ Рустама Минниханова предупредил глава КФХ из Рыбно-Слободского района Минзифар Исмагилов на заседании Совета по предпринимательству республики.

По мнению докладчика, обязательная маркировка является избыточной, так как полностью дублирует функции системы «Меркурий», введенной в 2018 году. Производители не понимают целесообразность новых требований, тем более, что они предполагают непосильные затраты для предприятий.

«Это касается и крупных заводов — Казанского молочного комбината, Зеленодольского, „Азбуки сыра“», — подчеркнул Исмагилов.

Для выполнения требований обязательной маркировки предприятиям понадобится новое оборудование для нанесения маркировки, а также перенастройка производства, редизайн упаковки, закупка штрих-кодов и расширение штата. Все это отразится на себестоимости «молочки» (по оценкам предпринимателей, стоимость молочной продукции увеличится на 10-29%).

«Ни отрасль, ни рынок, ни потребитель не получат ничего полезного. Затратив такие миллиарды, мы будем бороться с проблемой, которой не существует», — отметила представитель Danone Мария Жаркова.

«Может, в „Меркурий“ какие-то вещи лучше добавить? Надо внести предложения, как можно отследить через „Меркурий“ эти вопросы. Понятно, что крупные комбинаты могут перейти, а малый бизнес, который в пакетиках делает продукцию дешевую… Они вообще не смогут», — заявил Рустам Минниханов.