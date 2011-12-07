В Челнах в 2020 году на ремонт дорог потратят более 4 млрд рублей

В Набережных Челнах в 2020 году на ремонт дорог потратят 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Так, 2,5 млрд уже выделили на ремонт дорожного полотна, еще 2 млрд направят на ремонт внутридворовых дорог.

Дорогу отремонтируют на улице Раскольникова — от проспекта Хасана Туфана до Дружбы Народов, на улице Машиностроительной — от проспекта Хасана Туфана до проспекта Залесный. Кроме того, будут продолжены работы на улице Старосармановской — от «Камдорстроя» до улицы Народной.

Также в план включена часть улицы Шамиля Усманова — от проспекта Вахитова до Татарстан. Здесь, помимо ремонта дорожного покрытия, обустроят парковки и установят освещение.

Планируется благоустроить автодорогу вдоль главного конвейера КАМАЗа: установить ограждение, освещение, тротуары.

«Летом в городе спокойно не будет. Вы нас сильно не ругайте», — предупредил челнинцев о предстоящем ремонте дорог градоначальник.