Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани ожидается теплая погода в марте

В первые дни марта температура воздуха в нашем городе будет на несколько градусов выше среднестатистической нормы.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал о том, каким будет начало весны. Его мнение опубликовано на официальном сайте вуза.

Ученый отметил, что минувшая зима оказалась самой теплой за последние 135 лет. Согласно утверждению Переведенцева, первые 7 дней календарной весны ознаменуются превышением температурной нормы на 8 градусов. Причем в дневные часы столбик термометра будет подниматься выше нуля, а в ночные нас ждет «минус».

«Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на 9 апреля», — подытожил Переведенцев.

Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник температура воздуха в столице РТ прогреется до 4 градусов выше нуля. Ожидается облачная погода, без осадков.

КВ
Лента новостей