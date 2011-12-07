В Татарстане впервые отбирают 100 лидеров будущего

В республике впервые проводится конкурс «100 лидеров. Татарстан будущего», организованный союзом «Торгово-промышленная палата РТ». Цель проекта — помочь молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет в их предпринимательских начинаниях. Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

«Нужно создавать условия для того, чтобы молодежь занималась бизнесом. После распада Союза был период, когда очень многие занялись бизнесом, но он по определенным причинам закончился. Сейчас наша задача найти молодежь, у которой есть свои проекты и программы», — прокомментировал Шамиль Агеев.

Прием заявок начался 4 февраля, в общей сложности участвовать в нем проявили желание более 250 человек. В финальный этап прошли 100 человек.

Конкурсанты представляют свои проекты в разных видах деятельности, включая образование, промышленность, сферу IT, спорт, сельское хозяйство.

На финальном этапе участники конкурса пройдут обучение у ведущих бизнес-тренеров. Авторы проектов-победителей разделят призовой фонд. Последний на сегодняшний день составляет 500 тысяч рублей, однако Шамиль Агеев отметил, что в дальнейшем финансирование будет привлекаться под конкретные проекты, за счет чего размер призового фонда будет увеличиваться.