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Комитет по охране культурного наследия РТ оценил ущерб от пожара в усадьбе Стахеева и принимает решения по объекту

Причины возгорания памятника архитектуры устанавливаются.

Во вторник, 1 июня, комитет по охране культурного наследия РТ выехал в посёлок Красный Ключ Нижнекамского района, где ранее произошло возгорание усадьбы Стахеева. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Instagram-аккаунт Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Сообщается, что эксперты определили ущерб от пожара усадьбы, и сейчас будут приниматься дальнейшие решения в отношении объекта.

Напомним, что на момент приезда пожарных горела крыша здания, и только при своевременных и оперативных действиях служб ущерб для усадьбы оказался минимален. Сейчас устанавливаются причины возгорания компетентными органами.

КВ
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