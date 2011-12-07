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В РТ на 143 «диких» пляжах начали дежурить мобильные группы, которые штрафуют купальщиков

В состав групп входят представители МЧС, МВД, Минэкологии, районных администраций и ОСВОД.

С начала официального купального сезона — с 1 июня на водоёмах республики уже начали работу сводные мобильные группы по выявлению правонарушителей, которые купаются в необорудованных места без спасательных постов. За такое купание предусмотрен административный штраф в 1 — 1,5 тыс. рублей, напомнил главный государственный инспектор по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Определены 143 места массового отдыха, которые вообще ничем не оборудованы, на них будут спланированы акценты этих сводных мобильных групп», — отметил Венедиктов.

Он уточнил, что в состав групп входят представители МЧС, МВД, Минэкологии, районных администраций и ОСВОД. Также в их функции входит проведение профилактических бесед, раздача памяток безопасности и установка при необходимости аншлагов

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