В РТ на 143 «диких» пляжах начали дежурить мобильные группы, которые штрафуют купальщиков

С начала официального купального сезона — с 1 июня на водоёмах республики уже начали работу сводные мобильные группы по выявлению правонарушителей, которые купаются в необорудованных места без спасательных постов. За такое купание предусмотрен административный штраф в 1 — 1,5 тыс. рублей, напомнил главный государственный инспектор по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Определены 143 места массового отдыха, которые вообще ничем не оборудованы, на них будут спланированы акценты этих сводных мобильных групп», — отметил Венедиктов.

Он уточнил, что в состав групп входят представители МЧС, МВД, Минэкологии, районных администраций и ОСВОД. Также в их функции входит проведение профилактических бесед, раздача памяток безопасности и установка при необходимости аншлагов