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Разрешение на работу ночью получили 13 заведений общепита в Казани

Также без ограничения по времени могут работать пять кафе в Зеленодольске и по одному — на Высокой Горе, в Азнакаево и Заинске.

В Татарстане вынесли 21 положительное заключение на разрешение работать заведениям общепита в ночное время суток.

Как рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, работать без ограничения по времени могут 13 ресторанов и кафе в Казани, пять – в Зеленодольске и по одному — на Высокой Горе, в Азнакаево и Заинске.

На предмет соблюдения эпидемиологических требований специалисты ведомства за неделю проверили 366 объектов, из них в 50 были обнаружены нарушения. Протоколы были составлены на общую сумму 353 тыс. рублей.

Напомним, в мае в Татарстане рассматривали снятие некоторых коронавирусных ограничений. По рекомендациям управления Роспотребнадзора по РТ заведениям общепита могли разрешить работать в ночное время суток, но при условии, если все сотрудники прошли вакцинацию против COVID-19.

КВ
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